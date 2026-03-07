Voci nel silenzio | a Longiano un evento per parlare di endometriosi

A Longiano si tiene un evento dedicato all’endometriosi, una patologia che ancora pochi conoscono ma che colpisce molte persone. L’iniziativa è promossa dal Comune per fornire informazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione. Durante l’appuntamento, esperti e rappresentanti della comunità si incontrano per discutere di un tema che riguarda numerose donne.

Il Comune di Longiano promuove un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato a una patologia ancora poco conosciuta ma molto diffusa: l’endometriosi. L’appuntamento è per domenica, 15 marzo, al Teatro Petrella con l’evento pubblico “Voci nel silenzio: luci e ombre dell’endometriosi”, organizzato dall’Associazione Progetto Endometriosi Odv in occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi. L’incontro propone un format originale che unisce teatro e divulgazione scientifica. Alcuni monologhi interpretati dalla compagnia teatrale Cambioscena di Forlì porteranno in scena storie di vita reale legate all’endometriosi, offrendo al pubblico uno sguardo diretto e umano sull’esperienza di chi convive con questa patologia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

