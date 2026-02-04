concerto cordes romantiques con vadim tchijik al violino ed eric sobczyk alla chitarra per 39^ sta

Domenica 8 febbraio 2026, alle 19, il Teatro Stabile di Potenza ospiterà il concerto “Cordes Romantiques” con Vadim Tchijik al violino e Eric Sobczyk alla chitarra. Un appuntamento che promette di emozionare il pubblico, con due artisti che uniscono strumenti diversi in una performance intensa e coinvolgente.

Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19 precise, il teatro Stabile di Potenza si prepara a diventare palcoscenico di un’emozione rara: il suono di due strumenti che, insieme, sembrano parlare una lingua antica, profonda, capace di scuotere i silenzi più ostinati. Il concerto *Cordes Romantiques*, in programma nell’ambito della 39ª stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata, non è solo un appuntamento musicale, è un viaggio attraverso i confini del sentire. Sul palco, due artisti di livello internazionale: Vadim Tchijik al violino e Eric Sobczyk alla chitarra. Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di un incontro tra due voci strumentali così distinte da sembrare incompatibili, eppure così perfettamente armonizzate da creare un’atmosfera che sfugge alla definizione, un’aria che sembra uscita da un romanzo di Balzac o da un quadro di Turner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

