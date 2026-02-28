A Grosseto è stata avviata una nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, promossa dalla presidenza del consiglio comunale. L’obiettivo è informare e coinvolgere la comunità su un tema che riguarda direttamente molte persone. La campagna si rivolge ai cittadini, con iniziative e materiali informativi distribuiti in vari punti della città.

GROSSETO Nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Grosseto in collaborazione con la società Sistema: questa volta è il tema della violenza sulle donne a campeggiare nei manifesti 6x3 in città con lo slogan "La nostra forza è nel rispetto, la nostra voce è contro la violenza". L’iniziativa nasce da un coinvolgimento trasversale dei consiglieri comunali. Il messaggio è chiaro: richiamare il ruolo della comunità, a tutti i livelli, nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso, sottolineando l’importanza della cultura del rispetto come primo strumento di prevenzione. "Abbiamo ritenuto necessario... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sulle donne. Un progetto per combatterla

Ddl violenza sulle donne. La protesta delle donne PdLa ‘Conferenza delle donne democratiche’ del circondario imolese aderisce alla manifestazione in programma domenica alle 15 a Bologna nell’ambito...

Violenza sulle donne no grazieLa violenza domestica è un tema molto delicato e purtroppo di grande attualità; dopo la Giornata contro la Violenza sulle Donne e i continui casi di...

Giornata contro la violenza sulle donne. Il messaggio di Mattarella

Una selezione di notizie su Violenza.

Temi più discussi: Cambia Uomo Cambia, rassegna di film per il contrasto alla violenza sulle donne; Violenza sulle donne. Un progetto per combatterla; Arte e violenza domestica; Violenza sulle donne: un’emergenza culturale, non solo giudiziaria.

Violenza sulle donne: un’emergenza culturale, non solo giudiziariaLa violenza contro le donne è un fenomeno strutturale che richiede prevenzione, educazione e un cambiamento culturale condiviso, oltre agli interventi giudiziari ... interris.it

A Sanremo i messaggi contro il bullismo e la violenza sulle donne. Conti: «Quando una donna dice no, è no»Il Festival tra musica e impegno; il ricordo di «Siamo donne» e la toccante testimonianza di Paolo Sarullo con l'appello «stop alla violenza giovanile» ... lasicilia.it

Per crescere non serve farti violenza. Serve sostenerti. - facebook.com facebook

Violenza donne, attestati di riconoscenza a 28 Pro Loco della provincia di Alessandria. Il progetto con me.dea proseguirà nel 2026 con anche la sfida del Piatto del Rispetto #ANSA x.com