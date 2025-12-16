Neanche con una rosa lo sport come argine alla violenza di genere Il progetto ACSI
Il progetto “Neanche con una rosa”, promosso da ACSI e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si propone di combattere la violenza di genere attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Il 19 dicembre, l’evento si svolgerà a Caivano, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, continuando il suo percorso di impegno e advocacy.
Il progetto nazionale “Neanche con una rosa”, promosso da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approda il 19 dicembre a Caivano, presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, per una nuova tappa dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Dopo San Patrignano e l'incontro istituzionale alla Regione Lazio, Caivano rappresenta una scelta fortemente simbolica: un territorio ad alta densità di criminalità organizzata, al centro di un progetto pilota voluto dal Governo, che punta sulla rigenerazione sociale attraverso lo sport, anche grazie alla realizzazione del grande centro sportivo “Pino Daniele” gestito da Sport e Salute. Iltempo.it
