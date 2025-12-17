Orrore tra Calenzano e Crotone violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni | arrestato rappresentante fiorentino di 52 anni

Un uomo di 52 anni, residente a Calenzano, è stato arrestato dai carabinieri di Crotone e Firenze con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14 anni e atti persecutori. L’arresto segue un’indagine condotta dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto gravi elementi a suo carico.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Violenza sessuale aggravata su minore di 14 anni e atti persecutori. Queste le gravi ipotesi di reato formulate a carico di un 52enne, rappresentante, residente a Calenzano, in provincia di Firenze, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Crotone, di concerto con il Nucleo investigativo di Firenze. Le indagini hanno permesso di ricostruire almeno tre episodi di violenza sessuale che si sarebbero verificati nei mesi di agosto 2024 e maggio 2025 ai danni di una ragazza, di età inferiore a 14 anni, sempre residente nella provincia toscana.

