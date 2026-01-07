Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità | l’aggressore bloccato dai passeggeri e arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Modena dopo aver commesso una violenza sessuale aggravata su una donna con disabilità, tra la stazione di Modena e Castelfranco Emilia. L'aggressore è stato fermato dai passeggeri e consegnato alle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e della solidarietà tra cittadini in situazioni di emergenza.

Modena, 7 gennaio 2026 – Un 39enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane con disabilità, fatti avvenuti fra la stazione dei treni di Modena, in treno, fino a Castelfranco Emilia, quando è avvenuto l’arresto dei carabinieri. I fatti: prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso ad un treno regionale, poi, una volta sul convoglio atti di violenza sessuale nei confronti della vittima: una donna in sedia a rotelle. L’uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata ed interruzione di pubblico servizio. La dinamica, così come ricostruita dai carabinieri vedono il 39enne molestare la ragazza disabile, che era insieme ad una amica, alla stazione dei treni di Modena, poi il tentativo di negarle l’accesso al treno regionale, dissuaso dall’intervento di un altro passeggero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità: l’aggressore bloccato dai passeggeri e arrestato Leggi anche: Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità: bloccato dai passeggeri e arrestato Leggi anche: Scippa il telefono a una donna alla stazione dei treni: 30enne bloccato dai passeggeri e arrestato dalla Polizia. L’episodio ieri a Latina Scalo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il racconto della regina Camilla aggredita da adolescente su un treno: Ero furiosa; Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; La regina Camilla confida l'aggressione subita da ragazza «Sul treno, mentre leggevo»; La regina Camilla aggredita in treno: Un uomo ha provato a violentarmi. Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità: bloccato dai passeggeri e arrestato - Modena, 7 gennaio 2026 – Un 39enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane con disabilità, fatti avvenuti fra la stazione dei treni di Modena, in treno, fino a Castel ... msn.com

Molesta una donna disabile in treno, bloccato da passeggeri e arrestato - Prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso ad un treno regionale, poi, una volta sul convoglio, si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti sempre della vittima: una giovane donna i ... ansa.it

Regina Camilla, l’aggressione sul treno: “Stavo leggendo…” - In un'intervista alla BBC, la regina Camilla racconta un tentativo di violenza sessuale subito da adolescente su un treno. donnaglamour.it

Giulia Bongiorno annuncia un nuovo testo sulla violenza sessuale: "Ci sarà la riconoscibilità del consenso" x.com

Prime delle accuse su violenza sessuale ed estorsione che riguardano #alfonsosignorini facciamo un istruttivo salto nel passato con questa gustosissima conversazione tra #fabriziocorona e #lelemora , un tempo suo e anche mio manager - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.