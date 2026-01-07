Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità | l’aggressore bloccato dai passeggeri e arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Modena dopo aver commesso una violenza sessuale aggravata su una donna con disabilità, tra la stazione di Modena e Castelfranco Emilia. L'aggressore è stato fermato dai passeggeri e consegnato alle forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo. L’episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e della solidarietà tra cittadini in situazioni di emergenza.

Modena, 7 gennaio 2026 – Un 39enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane con disabilità, fatti avvenuti fra la stazione dei treni di Modena, in treno, fino a Castelfranco Emilia, quando è avvenuto l’arresto dei carabinieri. I fatti: prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso ad un treno regionale, poi, una volta sul convoglio atti di violenza sessuale nei confronti della vittima: una donna in sedia a rotelle. L’uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata ed interruzione di pubblico servizio. La dinamica, così come ricostruita dai carabinieri vedono il 39enne molestare la ragazza disabile, che era insieme ad una amica, alla stazione dei treni di Modena, poi il tentativo di negarle l’accesso al treno regionale, dissuaso dall’intervento di un altro passeggero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

