Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità | bloccato dai passeggeri e arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna con disabilità. L’episodio si è verificato a bordo di un treno tra la stazione di Modena e Castelfranco Emilia. I passeggeri, intervenuti prontamente, hanno bloccato l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’arresto rappresenta un importante intervento di tutela e sicurezza.

Modena, 7 gennaio 2026 – Un 39enne è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane con disabilità, fatti avvenuti fra la stazione dei treni di Modena, in treno, fino a Castelfranco Emilia, quando è avvenuto l’arresto dei carabinieri. I fatti: prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso ad un treno regionale, poi, una volta sul convoglio atti di violenza sessuale nei confronti della vittima: una donna in sedia a rotelle. L’uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata ed interruzione di pubblico servizio. La dinamica, così come ricostruita dai carabinieri vedono il 39enne molestare la ragazza disabile, che era insieme ad una amica, alla stazione dei treni di Modena, poi il tentativo di negarle l’accesso al treno regionale, dissuaso dall’intervento di un altro passeggero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in treno su una donna con disabilità: bloccato dai passeggeri e arrestato Leggi anche: Scippa il telefono a una donna alla stazione dei treni: 30enne bloccato dai passeggeri e arrestato dalla Polizia. L’episodio ieri a Latina Scalo Leggi anche: Ricercato per stalking e violenza sessuale arrestato su un treno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il racconto della regina Camilla aggredita da adolescente su un treno: Ero furiosa; Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; La regina Camilla confida l'aggressione subita da ragazza «Sul treno, mentre leggevo»; La regina Camilla aggredita in treno: Un uomo ha provato a violentarmi. Regina Camilla, l’aggressione sul treno: “Stavo leggendo…” - In un'intervista alla BBC, la regina Camilla racconta un tentativo di violenza sessuale subito da adolescente su un treno. donnaglamour.it

