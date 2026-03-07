Oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Imola si è verificata una lite tra due uomini, culminata con un’aggressione a colpi di martello. Durante l’evento uno dei due è rimasto gravemente ferito e ha ricevuto assistenza dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire i fatti.

Imola, 6 marzo 2026 – Gravi momenti di tensione oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria, dove c’è stata una violenta aggressione tra due uomini che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Almeno una persona è rimasta ferita in modo serio. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è iniziato lungo i binari ed è poi proseguito all’interno dell’atrio della stazione, tra lo sconcerto dei presenti. Protagonisti della lite, due uomini di origine marocchina. Alla base della discussione potrebbero esserci motivi di droga. Lite a colpi di martello. Durante l’alterco, uno dei due ha colpito l’altro con un martello. La situazione è poi degenerata ulteriormente: l’uomo armato è stato disarmato e la violenza si è ribaltata, trasformandolo da aggressore a vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza in stazione, lite a colpi di martello: uomo gravemente ferito

Uomo trovato gravemente ferito alla stazione, a Campagna: accertamenti in corsoGiallo a Campagna, ieri: un 75enne del posto è stato ritrovato con gravi ferite e in stato di incoscienza, sul binario ferroviario lungo la tratta...

Leggi anche: Lite per droga degenera a Ranzanico, un accoltellato: è ferito gravemente

Altri aggiornamenti su Violenza in stazione lite a colpi di....

Temi più discussi: Lecco, lite davanti alla stazione, ventenne accoltellato al torace: è in fin di vita. I carabinieri fermano un venticinquenne; Accoltellato in zona stazione a Lecco: giovane in gravissime condizioni; Lecco, è morto il 20enne accoltellato vicino alla stazione; Risse e aggressioni a Pordenone: commerciante accecato con lo spray al peperoncino.

Lite in strada in via Carducci, interviene la polizia e scatta il foglio di via per un 24enneIl quartiere della stazione ferroviaria di Ravenna è di nuovo teatro di un episodio di violenza in strada. Nel primo pomeriggio di ieri, 20 febbraio, la ... ravennaedintorni.it

Lecco, lite davanti alla stazione, ventenne accoltellato al torace: è in fin di vita. I carabinieri fermano un venticinquenneEntrambi sono di origine magrebina. La lite per futili motivi. Il 25enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito la vittima al torace. Il ventenne è in condizioni disperate ... milano.corriere.it

Come in un piano inclinato dove una pallina prende sempre più velocità, i segnali di controllo si sono fatti man mano più stringenti, la violenza più esplicita, l’ossessione più evidente, difficile da gestire - facebook.com facebook

Salute e sensibilizzazione, Polizia in campo ad Ancona contro violenza di genere. Prevenzione della salute e box informativi sull'attività di contrasto della violenza #ANSA x.com