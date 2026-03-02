Lite per droga degenera a Ranzanico un accoltellato | è ferito gravemente

Nel pomeriggio di domenica 1° marzo a Ranzanico, una lite scoppiata tra più persone è degenerata in un episodio di violenza con un accoltellamento. Sono stati registrati almeno due feriti, uno dei quali si trova in condizioni gravi. La colluttazione è avvenuta in seguito a un episodio legato a una questione di droga. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Ranzanico. Almeno due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Nel pomeriggio di domenica 1° marzo fuori dal residence ‘La Filanda’, lungo il tratto di Statale 42 che costeggia il lago di Endine nel territorio di Ranzanico, è scoppiata una violenta lite: ad avere la peggio un uomo di origini albanesi, mentre un 26enne italiano è stato ricoverato in codice giallo. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15,30. All’origine del diverbio ci sarebbero questioni legate alla droga: indagano i carabinieri della Compagnia di Clusone, che domenica pomeriggio sono arrivati sul lago con i soccorritori. Sul posto anche due ambulanze della Croce Blu di Lovere e della Croce rossa di Trescore, un’automedica e due squadre dei vigili del fuoco volontari di Lovere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

