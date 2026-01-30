Dal caporalato alle truffe dalla violenza di genere alle scuole | i progetti per la prevenzione
Il prefetto Massimo Marchesiello ha presentato a Ferrara il bilancio del 2025, sottolineando i progetti messi in campo per combattere il caporalato, le truffe e la violenza di genere. Durante l’incontro, ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare le iniziative già avviate, puntando sulla prevenzione e sul coinvolgimento della comunità. Nessun passo indietro, solo impegni concreti per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella provincia.
Il prefetto Massimo Marchesiello, durante la presentazione del bilancio 2025 effettuato dalla Prefettura di Ferrara, ha puntato a consolidare quanto costruito. “I numeri sono importanti, ma lo è ancora di più la rete che abbiamo messo in piedi - afferma infatti Marchesiello -. La sicurezza è un lavoro quotidiano che passa dalla prevenzione, dalla legalità e dall’educazione delle nuove generazioni attraverso i progetti messi in campo e il coinvolgimento delle scuole”. Tra i progetti simbolo del 2025 spicca ‘Agribus – La legalità si fa strada’. “Un vero fiore all’occhiello del territorio - lo definisce il prefetto -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
