Piano antincendio e sicurezza nelle scuole | 9 progetti finanziati nel Sannio

Da anteprima24.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Sannio, sono stati approvati nove progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 26 novembre 2025. Questi interventi mirano all’adeguamento e al miglioramento delle misure di sicurezza antincendio nelle scuole della regione, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale. La notizia evidenzia l’impegno nella tutela delle strutture scolastiche attraverso risorse dedicate e interventi mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono nove i progetti ammessi a finanziamento nel Sannio nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, dedicato all’adeguamento degli impianti antincendio degli edifici scolastici. Nel dettaglio, due interventi riguardano la Provincia di Benevento, due il Comune di Benevento, due il Comune di Sant’Agata de’ Goti, mentre un progetto ciascuno interessa i Comuni di Fragneto Monforte, Baselice e Sant’Angelo a Cupolo. A livello regionale, in Campania sono complessivamente 110 i progetti finanziati, per un investimento totale che supera i 24 milioni di euro, a conferma dell’attenzione rivolta alla sicurezza degli edifici scolastici e alla tutela delle comunità educanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

piano antincendio e sicurezza nelle scuole 9 progetti finanziati nel sannio

© Anteprima24.it - Piano antincendio e sicurezza nelle scuole: 9 progetti finanziati nel Sannio

Leggi anche: Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole

Leggi anche: Conto alla rovescia per Benevento-Salernitana: nel Sannio preparano il piano sicurezza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole; Piano antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, in arrivo 206,8 milioni; Scuola, in arrivo 207 milioni di euro per i piani antincendio; Piano antincendio e interventi urgenti di messa in sicurezza, firmato decreto da 206,8 milioni. Valditara: “Prosegue impegno per edilizia scolastica”.

piano antincendio sicurezza scuoleRagusa, adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza scuole - Comune di Ragusa, adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza scuole. quotidianodiragusa.it

piano antincendio sicurezza scuoleScuole più sicure: 900mila euro per l'adeguamento antincendio in tre istituti - La città metropolitana ottiene 900mila euro dal Pnrr per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di tre istituti comprensivi, con interventi su strutture, vie di esodo e sistemi di emergenza ... lasicilia.it

Edilizia scolastica, Valditara firma decreto da 206,8 milioni di euro per piano antincendio e messa in sicurezza scuole - Un nuovo stanziamento è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per interventi urgenti negli edifici scolastici. orizzontescuola.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.