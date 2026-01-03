Piano antincendio e sicurezza nelle scuole | 9 progetti finanziati nel Sannio

Nel Sannio, sono stati approvati nove progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 26 novembre 2025. Questi interventi mirano all’adeguamento e al miglioramento delle misure di sicurezza antincendio nelle scuole della regione, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale. La notizia evidenzia l’impegno nella tutela delle strutture scolastiche attraverso risorse dedicate e interventi mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono nove i progetti ammessi a finanziamento nel Sannio nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, dedicato all'adeguamento degli impianti antincendio degli edifici scolastici. Nel dettaglio, due interventi riguardano la Provincia di Benevento, due il Comune di Benevento, due il Comune di Sant'Agata de' Goti, mentre un progetto ciascuno interessa i Comuni di Fragneto Monforte, Baselice e Sant'Angelo a Cupolo. A livello regionale, in Campania sono complessivamente 110 i progetti finanziati, per un investimento totale che supera i 24 milioni di euro, a conferma dell'attenzione rivolta alla sicurezza degli edifici scolastici e alla tutela delle comunità educanti.

