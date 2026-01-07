Il bollettino dell’Ospedale Niguarda di Milano aggiorna sulle condizioni delle 11 persone ustionate nel rogo di Crans-Montana. Le condizioni restano stabili, con alcuni lievi segnali di miglioramento, mentre tre pazienti continuano a presentare condizioni gravi. La situazione è sotto controllo e il personale sanitario monitora costantemente lo stato di salute dei pazienti.

Le condizioni di salute delle undici persone ricoverate all’ Ospedale Niguarda di Milano ustionate nel rogo del bar Le Costellation di Crans-Montana rimangono stabili, con alcuni segnali in alcuni casi di lieve miglioramento. Questo il bollettino della struttura milanese, che ha accolto i pazienti e li trattando dal momento dei trasferimenti dalla Svizzera. Nonostante alcuni miglioramenti, tre persone restano in gravi condizioni a causa delle gravi ustioni riportate e dei danni polmonari significativi, causati dalle inalazioni di fumo, che rendono necessaria un’assistenza respiratoria meccanica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Condizioni stabili e lievi miglioramenti, ma ancora gravi le condizioni di tre pazienti”, il bollettino del Niguarda sui feriti di Crans Montana

Leggi anche: Crans Montana, la situazione al Niguarda: sei pazienti critici in terapia intensiva, tre in condizioni gravi

Leggi anche: Crans-Montana, i medici del Niguarda: “Tre pazienti più critici di altri, sono stabili ma si naviga a vista”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stabile la situazione degli 11 feriti di Crans-Montana al Niguarda.

“Condizioni stabili e lievi miglioramenti, ma ancora gravi le condizioni di tre pazienti”, il bollettino del Niguarda sui feriti di Crans Montana - Il bollettino medico dell'Ospedale Niguarda sugli undici feriti dell'incendio di Crans Montana. ilfattoquotidiano.it