Domenica 8 marzo 2026 alle 14:00 si gioca Villarreal-Elche all’Estadio de la Ceramica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Il match vede due squadre valenciane affrontarsi, con i padroni di casa del Villarreal considerati favoriti dai pronostici. La partita rappresenta l’ultimo impegno della giornata di Liga.

La domenica di Liga si aprirà all’Estadio de la Ceramica con la sfida tra due squadre valenciane: il Villarreal ospiterà l’Elche. Non ci sono molti dubbi sulla squadra favorito: il Submarino Amarillo è quarto in classifica con un vantaggio ampio sul quinto posto e dovrebbe riconfermarsi come squadra partecipante alla Champions League. Gli ospiti invece, dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Elche (domenica 08 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Derby valenciano con i locali favoriti

Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pareggio con gol nel derby valenciano?La splendida marcia del Villarreal in Liga si è interrotta nell’ultimo impegno del 2025: nella sfida contro la capolista Barcellona, infatti, la...

Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pareggio con gol nel derby valenciano?La splendida marcia del Villarreal in Liga si è interrotta nell’ultimo impegno del 2025: nella sfida contro la capolista Barcellona, infatti, la...

Contenuti utili per approfondire Villarreal Elche domenica 08 marzo 2026....

Discussioni sull' argomento Pronostico Villarreal-Elche: analisi, quote e consigli; Villarreal - Elche in Diretta Streaming | DAZN IT; Gerard Moreno a welcome boost for Villarreal against Elche?; Real Madrid è tornato in crisi, volano Bayern e Psg.

Pronostico Villarreal vs Elche – 8 Marzo 2026Nel cuore del La Liga, la sfida tra Villarreal e Elche si gioca il 8 Marzo 2026 alle 14:00 nello storico Stadio de la Ceramica. Un appuntamento che promette ... news-sports.it