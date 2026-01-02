Analisi e pronostici su Elche-Villarreal, sfida in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18:30. Esamineremo formazioni, quote e previsioni, con particolare attenzione alla possibilità di un pareggio con gol nel derby valenciano. Dopo la recente battuta d’arresto del Villarreal contro il capolista Barcellona, analizzeremo le prospettive delle due squadre e le tendenze per questo incontro.

La splendida marcia del Villarreal in Liga si è interrotta nell’ultimo impegno del 2025: nella sfida contro la capolista Barcellona, infatti, la squadra di Marcelino non è riuscita a prolungare la sua striscia positiva e si è arresa alla squadra più forte del campionato. L’anno solare dell’Elche, invece, si è chiuso molto diversamente: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pareggio con gol nel derby valenciano?

Leggi anche: Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Manuel Martinez Valero

Leggi anche: Bournemouth-Arsenal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elche-Villarreal streaming gratis: dove vedere diretta tv live e formazioni; Calcio estero: scossa in Premier, via Maresca mentre l'Arsenal prova la fuga. In Liga e Ligue 1 è il weekend dei Derby; Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026 Liga; Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Manuel ....

Jana mlikula whoooooolemeal Fuata nyota Results Morocco - Comoros (Home 1UP) Aston Villa - Man Utd (OV 1.5) Villarreal - Barcelona (Away 1UP) Girona - Atletico (Away 1UP) Elche - Vallecano (Away OV 0.5) Betis - G - facebook.com facebook