Elche-Villarreal sabato 03 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pareggio con gol nel derby valenciano?

Analisi e aggiornamenti su Elche-Villarreal, match di sabato 3 gennaio 2026 alle 18:30. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sul possibile esito di un pareggio con gol nel derby valenciano. Dopo la sconfitta contro il Barcellona, il Villarreal cerca continuità in una partita importante, mentre l'Elche affronta l'incontro con l'obiettivo di ottenere punti utili in classifica.

La splendida marcia del Villarreal in Liga si è interrotta nell’ultimo impegno del 2025: nella sfida contro la capolista Barcellona, infatti, la squadra di Marcelino non è riuscita a prolungare la sua striscia positiva e si è arresa alla squadra più forte del campionato. L’anno solare dell’Elche, invece, si è chiuso molto diversamente: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

