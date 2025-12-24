CEGLIE MESSAPICA - È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi per i più piccoli in Villa Cento Pini, accolta da tanti bambini e famiglie. Uno spazio tutto nuovo, colorato e sicuro, pensato per bambine e bambini da 0 a 6 anni, con pavimentazione drenante e antitrauma, superfici vivaci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Divertirsi nella villa comunale in sicurezza: inaugurata la nuova area giochi

Leggi anche: Villa "Cento Pini ": inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto

Leggi anche: Piazza S. Maria Liberatrice, inaugurata nuova area giochi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Marigliano, villa comunale sotto i riflettori: criticità a gogò e 7.500 euro per sorvegliarla - Cemento, criticità e vigilanza privata: quanto ci costerà davvero la villa comunale? sciscianonotizie.it

Questa sera alle 17.30 – Villa Comunale Evento straordinario a Cinquefrondi! Dalla Sicilia arriva IL CIRCO PICCOLINO Spettacolo di circo Giochi in legno Laboratorio circense I bambini potranno divertirsi e provare le magiche acrobazie del circo - facebook.com facebook