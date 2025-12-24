Divertirsi nella villa comunale in sicurezza | inaugurata la nuova area giochi

CEGLIE MESSAPICA - È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi per i più piccoli in Villa Cento Pini, accolta da tanti bambini e famiglie. Uno spazio tutto nuovo, colorato e sicuro, pensato per bambine e bambini da 0 a 6 anni, con pavimentazione drenante e antitrauma, superfici vivaci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

