Villa Cento Pini | inaugurata la nuova area giochi e fitness all' aperto

17 dic 2025

È stata inaugurata la nuova area giochi e fitness all'aperto di Villa

CEGLIE MESSAPICA - Prosegue il percorso di riqualificazione di Villa "Cento Pini", a Ceglie Messapica. Sono stati completati i lavori per la nuova area fitness all’aperto, dotata di postazioni per esercizi a corpo libero e strutture polivalenti, pensate per l’allenamento all’aria aperta. Si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

