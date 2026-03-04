Kaká | Milan credi nello Scudetto | non è finita Derby? Possiamo vincere con Modric

Ricardo Kaká, ex giocatore del Milan e vincitore del Pallone d'Oro nel 2005, ha commentato il derby e la situazione della squadra. Ha detto che il Milan crede ancora nello scudetto e che la partita può essere vinta, anche con Modric in campo. Kaká ha espresso fiducia nella squadra, senza fare riferimenti a cause o motivazioni, limitandosi ai fatti espressi pubblicamente.

Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni. Sul suo futuro da dirigente: "Ho avuto buoni maestri: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, senza dimenticare Florentino a Madrid. Da giocatore studiavo il loro lavoro, adesso mi occupo di marketing sportivo e chissà che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni. Il rapporto con il Milan è stato e sarà sempre speciale per me". Sulla sensazione che ha per il derby: "Una bella sensazione. Siamo a dieci punti, ma io dico, si può fare, anche per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

