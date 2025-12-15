Pagelle Milan-Sassuolo i voti di Gazzetta | Pulisic non punge Modric perde il derby con Matic
Le pagelle di Milan-Sassuolo, match della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, disputato ieri sera a San Siro, analizzano le prestazioni dei protagonisti in campo. Un confronto che ha visto protagonisti diversi giocatori, con alcune sorprese e conferme, nel consueto appuntamento con i voti della Gazzetta dello Sport.
Le pagelle di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Pianetamilan.it
Le pagelle di MILAN-SASSUOLO 2-5
Le pagelle di Milan-Sassuolo 2-2: Bartesaghi funambolo, che ingresso di Laurienté - 2 con le pagelle della partita: il migliore è Bartesaghi, autore di una gran doppietta. eurosport.it
Allegri, così è una costante. Pagelle Milan: Bartesaghi di fuoco - Poi l’inserimento vincente e il sinistro potente all’angolino per la doppietta. tuttosport.com
Milan-Sassuolo, le pagelle: Pulisic stavolta non punge, 5,5. Pinamonti uomo assist: 7 x.com
Fate voi le pagelle di AC Milan Sassuolo https://milancommunity.com/event/8520/ - facebook.com facebook