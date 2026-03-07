Vie di fuga non a norma e clienti senza tessera | chiuso circolo in centro

La Questura di Bologna ha chiuso un circolo in centro città a causa di violazioni delle norme di sicurezza, tra cui vie di fuga non a norma e clienti sprovvisti di tessere. L’intervento segue le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha intensificato i controlli sui locali cittadini. La decisione è stata presa dopo verifiche sul rispetto delle normative di sicurezza e sulla gestione dell’accesso ai clienti.

Tra "finti soci", registri illeggibili e sicurezza carente, la Questura sospende le licenze. Anche i DJ erano sprovvisti di tessera associativa Continua l'attività di monitoraggio della Questura di Bologna sulla regolarità dei locali cittadini. Nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un nuovo provvedimento ha colpito un'associazione situata in via San Felice, la cui attività è stata sospesa per sette giorni su disposizione del Questore. Le prime irregolarità sono emerse sul fronte amministrativo. All'interno del circolo, le forze dell'ordine hanno identificato numerosi avventori sprovvisti della tessera d'iscrizione all'A.

Affollamento e musica alta in locale senza vie di fuga e finestre: chiuso bar a ChiaiaIl Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di un bar nella zona dei baretti di Chiaia: nel corso di un controllo alla Vigilia di...

Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: “Impianto antincendio non a norma”, hotel chiuso e clienti trasferiti nella Torre Bianca Duchi d'AostaA Sestriere è stata sequestrata la Torre Rossa in piazza Agnelli, uno dei simboli iconici della località, che ospita un hotel a tre stelle.

