Sestriere sequestrata la Torre Rossa | Impianto antincendio non a norma hotel chiuso e clienti trasferiti nella Torre Bianca Duchi d' Aosta

A Sestriere, la Torre Rossa, hotel tre stelle della catena Aurum Hotels, è stata sottoposta a sequestro preventivo a causa di un impianto antincendio non conforme alle normative. L’intervento ha portato alla chiusura della struttura e al trasferimento dei clienti nella Torre Bianca Duchi d'Aosta. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli ospiti, in attesa di interventi di adeguamento delle norme di sicurezza antincendio.

