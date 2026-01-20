Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione temporanea di un bar nel quartiere di Chiaia, a causa di irregolarità riscontrate durante un controllo alla Vigilia di Natale. Il locale presentava un elevato affollamento, musica alta e assenza di vie di fuga e finestre, condizioni che compromettevano la sicurezza dei clienti. La decisione mira a garantire la tutela della pubblica incolumità e il rispetto delle normative vigenti.

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di un bar nella zona dei baretti di Chiaia: nel corso di un controllo alla Vigilia di Natale erano emerse diverse e gravi irregolarità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, musica ad alto volume e senza autorizzazione: chiuso un locale per 30 giorniIl Questore di Napoli ha disposto la sospensione di 30 giorni dell’attività di un locale in via Chiaia, a seguito di controlli che hanno evidenziato musica ad alto volume senza autorizzazione.

Non si è salvato neanche il Piper, chiuso il mitico locale di Roma: la raffica di controlli dopo Crans-Montana e i guai con l’affollamentoDopo i recenti controlli avviati in seguito alla tragedia di Crans-Montana, anche il Piper, storico locale di Roma, ha dovuto chiudere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia).

Affollamento e musica alta in locale senza vie di fuga e finestre: chiuso bar a Chiaia - Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di un bar nella zona dei baretti di Chiaia: nel corso di un controllo alla Vigilia di Natale ... fanpage.it

Abbiamo raccolto i contenuti più cliccati sul nostro sito nel 2025. In classifica compaiono due pezzi sull’affollamento al lago di Sorapiss e sulla nomina dell’artista a direttrice musicale del teatro La Fenice facebook