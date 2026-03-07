Video tra amanti pubblicato online condanne annullate in Appello | prosciolti in due

Due persone condannate nel 2020 per aver partecipato alla diffusione online di un video tra amanti sono state prosciolte in Appello. La Corte di Bari ha infatti annullato le condanne precedenti, rimettendo le parti in libertà. La decisione arriva dopo il riesame del procedimento e delle prove presentate durante il processo. La vicenda riguarda la distribuzione di materiale privato condiviso senza consenso.

Video tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanne. La Corte d'Appello di Bari ha ribaltato la sentenza di condanna di due persone, finite a processo nel 2020 con l'accusa di aver filmato e diffuso sui social un video di una coppia di amanti di Altamura (Bari) durante un incontro intimo nel mobilificio dell'uomo. I due erano accusati di interferenze illecite nella vita privata e diffamazione e nel 2024, in primo grado, erano stati condannati a un anno di reclusione (pena sospesa) per accesso abusivo a sistema informatico, a seguito della riqualificazione del reato di interferenze illecite da parte del Tribunale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Video tra amanti pubblicato online, condanne annullate in Appello: prosciolti in due Leggi anche: Video intimo di due amanti diffuso sui social: in Appello ribaltate due condanne Spaccio tra l'Irno e l'Agro nocerino, 8 condanne in appelloSpaccio a Castel San Giorgio, 8 condanne anche in appello, pur con diverse pene ridotte. Aggiornamenti e notizie su Video tra amanti pubblicato online.... Video tra amanti pubblicato online, condanne annullate in appello: prosciolti in dueVideo tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanne. La Corte d'Appello di Bari ha ribaltato la sentenza di condanna di due ... msn.com Video tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanneVideo tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanneIl fatto nel 2016 in provincia di Bari. In primo grado due condanne a un anno BARI, 7 marzo 2026 – La Corte d’Appello di Bari ha r ... statoquotidiano.it