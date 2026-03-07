Video intimo di due amanti diffuso sui social | in Appello ribaltate due condanne

La Corte d’Appello di Bari ha annullato le condanne di due persone coinvolte nel caso di un video intimo diffuso sui social. In primo grado, erano state riconosciute colpevoli di aver filmato e condiviso un incontro tra due amanti avvenuto ad Altamura. La decisione di secondo grado ha ribaltato le condanne precedenti.

Il caso risale al 2016 ad Altamura. In primo grado un anno di reclusione, ma la Corte d'Appello di Bari ha assolto uno degli imputati e dichiarato il non luogo a procedere per l'altro La Corte d'Appello di Bari ha ribaltato le condanne inflitte in primo grado a due persone accusate di aver filmato e diffuso sui social il video di una coppia di amanti durante un incontro intimo ad Altamura. A riportarlo è l'Ansa. I fatti risalgono al novembre 2016. Nel processo di primo grado, celebrato nel 2024, i due imputati erano stati condannati a un anno di reclusione (pena sospesa) per accesso abusivo a sistema informatico dopo che il tribunale aveva riqualificato il reato originariamente contestato di interferenze illecite nella vita privata.