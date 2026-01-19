Spaccio tra l' Irno e l' Agro nocerino 8 condanne in appello

Tra Castel San Giorgio e l’Agro nocerino sarnese, si è concluso in appello il procedimento relativo a un traffico di droga a gestione familiare. Otto persone sono state condannate, con pene ridotte rispetto alla sentenza di primo grado. L’indagine ha portato alla luce un’attività illecita che coinvolge diverse comunità locali, evidenziando l’importanza di interventi mirati per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Castel San Giorgio, 8 condanne anche in appello, pur con diverse pene ridotte. Sullo sfondo l'indagine concentrata su un traffico di stupefacenti a gestione familiare, tra Castel San Giorgio e l'Agro nocerino sarnese. L'inchiesta partì dall'arresto di un 36enne di Nocera, trovato in possesso di cocaina e hashish. Da lì emerse, poi, la figura della compagna, ritenuta responsabile anche di un tentativo di estorsione finalizzata a recuperare una somma di denaro provento dello spaccio al minuto di cocaina e crack condotto con il compagno. In conseguenza del primo arresto, era colei che gestiva la piazza di spaccio "itinerante" avvalendosi dei propri figli ed operando prevalentemente nei comuni di Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severio e Cava de' Tirreni.

Nel cuore dell'Agro Nocerino-Sarnese, la gestione dei rifiuti rimane una questione delicata e complessa. Potere al Popolo! interviene con fermezza, sottolineando l'importanza di un'informazione trasparente e di un confronto basato sui fatti. La risposta del sindaco, infatti, richiede precisazioni fondamentali per garantire ai cittadini un quadro chiaro e fedele della situazione, in un contesto che non ammette scorciatoie. Piazze di spaccio nella Valle dell'Irno, due condanne definitive a 5 anni - Un gruppo legato dal vincolo associativo, specializzato nel vendere droga in tutta la Valle dell'Irno: due condanne sono ora definitive, con pene di 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno.

