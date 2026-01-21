Sinner il nuovo completo non piace nemmeno a Laila Hasanovic | l’indizio social

Il nuovo completo di Jannik Sinner agli Australian Open ha suscitato alcune reazioni sui social, tra cui quella di Laila Hasanovic. La modella ha condiviso un commento che mette in discussione la tenuta indossata dal tennista durante il torneo. Si tratta di un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, suscitando curiosità e discussioni sulla scelta stilistica di Sinner.

(Adnkronos) – Il nuovo kit di Jannik Sinner agli Australian Open non piace nemmeno a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro ha esordito nello Slam di Melbourne, battendo il francese Hugo Gaston al primo turno, sfoggiando il completo serale scelto per il primo torneo dell'anno, a cui arriva da bicampione in carica: maglietta verde scuro con righe nere e 'baffo' bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia. Un outfit che ha diviso tifosi e appassionati su X, ma che non sembra trovare l'approvazione nemmeno della fidanzata di Sinner. La modella danese Hasanovic si è infatti lasciata andare a un semplice, ma piuttosto eloquente, like sui social rispondendendo a un commento sotto un video pubblicato su TikTok.

