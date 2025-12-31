Un 1° gennaio con la Marcia per la Pace promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese

Il 1° gennaio si terrà la Marcia per la Pace, promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese in collaborazione con il Comune di Meldola. L’iniziativa mira a promuovere un momento di riflessione e di condivisione tra i cittadini, in un giorno simbolico di inizio anno. La marcia rappresenta un’occasione per rafforzare i valori di pace e solidarietà nella comunità locale.

Giovedì, 1 gennaio, si svolgerà la Marcia per la Pace promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese d’intesa con il Comune di Meldola. Il ritrovo è previsto alle ore 15,45 in piazza Saffi (Tranvai); tutti i partecipanti marceranno insieme per raggiungere la Chiesa di San Nicolò. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

