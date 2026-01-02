In chiesa e in marcia per la pace | Crescere in un contesto di guerra insegna che la violenza non risolve

In un contesto di guerra, la crescita e l’istruzione assumono un valore particolare. Ayah, una studentessa palestinese, ci ricorda che la pace non è solo un ideale, ma una necessità concreta, nata dalla consapevolezza che la violenza non risolve i conflitti. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di promuovere dialogo e rispetto, anche in situazioni difficili, per costruire un futuro più pacifico.

"Mi chiamo Ayah. Sono palestinese e studio in Università. Vengo da un luogo dove la parola pace non è astratta. È una parola che manca". La giovane proviene dalla Cisgiordania e, ospite del Collegio Borromeo, frequenta un master in Cooperazione e sviluppo. Ha letto la propria testimonianza alla Giornata per la pace ieri nella chiesa del Carmine, poi la marcia fino in Duomo. "Crescere in un contesto plasmato dal conflitto – ha aggiunto Ayah – significa imparare che la violenza non risolve, che le armi non proteggono e che l’odio non costruisce un futuro. La pace non inizia solo con accordi importanti o decisioni politiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

