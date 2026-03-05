La sinistra iraniana lo sostenne Khomeini la sterminò senza pietà

Il 1° febbraio 1979, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini arrivò all'aeroporto Mehrabad di Teheran, accolto da una folla che gridava “Allah-o Akbar!”. La sinistra iraniana lo aveva sostenuto nei mesi precedenti, ma successivamente Khomeini eliminò senza pietà i suoi alleati politici. La rivoluzione iraniana si concluse con il suo arrivo al potere, segnando un cambio radicale nel paese.

Quando il 1° febbraio 1979 l'Ayatollah Ruhollah Khomeini atterrò all'aeroporto Mehrabad di Teheran, l'Iran intero rispondeva a un solo coro: “Allah-o Akbar!”. Nelle strade c'erano ragazzi comunisti del Tudeh, guerriglieri marxisti dei Fedaiyan-e Khalq, militanti islamo-marxisti dei Mujahedin del Popolo (MEK), intellettuali perlopiù laici del Fronte Nazionale e studenti liberali. Insomma, tante anime diverse, diversissime, che avevano partecipato, tra mille disaccordi, al rovesciamento dello Scià. Dieci anni dopo, quasi tutti i compagni di lotta di Khomeini erano morti, in prigione o in esilio. Khomeini, dall'esilio dorato di Parigi, aveva capito perfettamente una delle tante lezioni di Lenin: per prendere il potere serve la più larga alleanza possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

