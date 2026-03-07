Via Gallucci notte di violenza Residenti sempre più esasperati | Siamo pronti a fare causa

Nella notte tra ieri e oggi, i residenti di via Gallucci sono stati svegliati da una violenta colluttazione avvenuta intorno all’una. La lite ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e ha richiesto l’intervento di tre volanti della polizia e dei sanitari. La situazione ha provocato l’esasperazione di chi vive nella zona, tanto che alcuni hanno dichiarato di essere pronti a intraprendere azioni legali.

Un'altra notte turbolenta per i residenti di via Gallucci, che verso l'una di ieri sono stati svegliati dai rumori di una violenta colluttazione che si è conclusa con l'arrivo dei sanitari e di tre Volanti della polizia. Aumenta l'esasperazione del Comitato residenti centro storico, che da mesi denuncia risse ed episodi di degrado in particolare nella zona della strada compresa tra le intersezioni con via Masone e corso Canalgrande. A loro dire, la colpa è di alcuni locali che non rispettano regole e orari, nonostante il Comune abbia cercato di disciplinare la questione adottando ordinanze (non reiterabili) dal 3 novembre al 6 gennaio in attesa delle modifiche al regolamento.