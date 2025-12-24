Rissa a Novoli bottigliate e urla in strada I residenti | Siamo esasperati

Firenze, 24 dicembre 2025 - Bottigliate in mezzo alla strada. Rissa nella vigilia di Natale in via della Villa Demidoff, a Novoli. “Erano le 14,20 quando, da casa mia, ho sentito una donna gridare aiuto - racconta Samuele -. Sono subito uscito e ho visto due uomini che stavano facendo a botte”. Il residente è intervenuto per cercare di separarli, ma i due hanno continuato. Poi, racconta, “hanno preso alcune bottiglie di birra”. È lì che la rissa è degenerata, con “ bottiglie rotte che volavano in mezzo alla strada”. “Roba mai vista”, scuote la testa Samuele. E la donna? “Ha raccontato che le volevano rubare il cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

