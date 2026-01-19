Via Gallucci più accessibile ai residenti ridotta l' area pedonale

L’area pedonale di via Gallucci è stata ridotta per migliorare l’accessibilità ai residenti e facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso. Questa modifica mira a garantire una maggiore praticità senza compromettere la sicurezza e la vivibilità della zona. La nuova configurazione si propone di rendere più agevole il movimento e la circolazione, mantenendo un equilibrio tra pedoni e veicoli nelle aree interessate.

L'area pedonale di via Gallucci è stata ridotta per agevolare il transito dei residenti e dei mezzi di soccorso. Da oggi, lunedì 19 gennaio, è diventata operativa l'ordinanza deliberata qualche settimana fa dalla Giunta comunale che ridefinisce il confine ovest della zona pedonale in.

