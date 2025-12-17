Chi era Donato Bilancia il serial killer che recitava i nomi delle vittime come una preghiera

Donato Bilancia, noto come uno dei serial killer più efferati d’Italia, è stato protagonista di una ferocia che ha sconvolto il paese. La sua figura rimane impressa nella memoria collettiva, e il suo nome è associato a un modus operandi inquietante. Morì il 17 dicembre 2020 a Padova, lasciando un’eredità di terrore e mistero.

© Cultweb.it - Chi era Donato Bilancia, il serial killer che recitava i nomi delle vittime come una preghiera Il 17 dicembre 2020, a Padova, si spegneva a 69 anni Donato Bilancia, l’uomo che l’Italia ricorda, assieme al Mostro di Firenze, come uno dei serial killer più efferati. Condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi tra ottobre 1997 e aprile 1998 tra Liguria e Basso Piemonte, Bilancia aveva terrorizzato l’intero Paese con una scia di sangue che gli era valsa i soprannomi di Mostro della Liguria, Killer dei Treni e Serial Killer delle Prostitute. La sua rabbia esplose dopo una truffa subita al tavolo da gioco, ma le radici del suo male affondavano in un’infanzia segnata da umiliazioni e violenze psicologiche subite dai genitori. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Le vittime di ed gein: i crimini inquietanti di un serial killer Leggi anche: Ed gein: la vera storia inquietante di un serial killer e il suo finale spiegato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Donato Bilancia - Serial Killer - Italiano degli anni -'90 La conversione di Donato Bilancia, il serial killer morto nel rimorso: «Le mie ceneri gettatele nell’immondizia» - Diceva: «Andrò all’inferno, ma prego Dio di poter passare dalle mie vittime e chiedere loro scusa». msn.com

Donato Bilancia serial killer chi è, 17 omicidi e 13 ergastoli/ Il “mostro dei treni” - "Il mostro dei treni", così è passato alle cronache il serial killer Donato Bilancia, titolare di una storia criminale densa di delitti che gli è valsa una condanna a 13 ergastoli. ilsussidiario.net

«La firma di Donato Bilancia mi inquietò tantissimo. Era spaventosa: una pistola, a guardarla bene. Con vicine due croci. Agghiacciante» - facebook.com facebook

La conversione di Donato Bilancia, il serial killer morto nel rimorso: «Le mie ceneri gettatele nell’immondizia» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.