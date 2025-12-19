© Movieplayer.it - Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action Apex

Ecco le prime immagini del nuovo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar diretto da Baltasar Kormákur e in arrivo nel 2026. Sono state pubblicate online le prime immagini esclusive di Apex, il nuovo film di Baltasar Kormákur firmato Netflix, e con protagonista Charlize Theron, che si ritrova in fuga sulle montagne per sfuggire a un serial killer. Il lungometraggio uscirà su Netflix nel 2026, con Charlize Theron pronta a consolidare il suo status di attrice particolarmente avvezza al genere action, dopo una sfilza di titoli legati a questo genere come Fast and Furious e The Old Guard. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

