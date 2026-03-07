Gp Australia highlights qualifiche | Verstappen che botta! Russel imprendibile
In Australia, durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position, mentre Kimi Antonelli ha ottenuto il secondo posto. Max Verstappen ha subito un incidente durante le sessioni di qualificazione, riportando un colpo importante. La Mercedes si presenta quindi con una prima fila tutta sua, mentre la stagione si avvicina alla partenza con alcuni protagonisti già in evidenza.
La stagione di Formula 1 è ormai pronta a ripartire. Il primo Gran Premio si corre in Australia, dove la Mercedes sorprende già con un primo e un secondo posto in griglia durante le qualificazioni: Russel in pole, secondo un ottimo Kimi Antonelli. Verstappen va a muro, le Ferrari finiscono quarta (Leclerc) e settima (Hamilton). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1, le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d’Australia. Ferrari in seconda e terza fila. Giornata nera per Verstappen: a muro in Q1Roma, 7 marzo 2026 – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.
La prima pole della Formula 1 è di Russel. Verstappen fuori dalle qualifiche per un incidente
