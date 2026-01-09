Risultato storico per i fondi Sviluppo rurale in Abruzzo | Zero risorse perse

L’Abruzzo chiude il programma di sviluppo rurale Feasr 2014–2022 con un risultato storico: nessuna risorsa europea persa e un tasso di utilizzo superiore al 100%, pari al 100,12%. Questo dato riflette un’efficace gestione delle risorse e un utilizzo ottimale dei fondi destinati allo sviluppo rurale della regione, segnando un traguardo importante per il settore agricolo e rurale abruzzese.

