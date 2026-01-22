Referendum FdI organizza un incontro pubblico Carlo Ciccioli | Votare ' sì' per una giustizia davvero giusta

Sabato 24 gennaio alle 17:30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Gramsci 47 a Jesi, si svolgerà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia. L'evento sarà l'occasione per approfondire le tematiche legate alla consultazione e ascoltare le opinioni di esponenti del partito. Un momento di confronto aperto e informato per comprendere le implicazioni della scelta referendaria.

JESI – Sabato 24 gennaio, alle 17,30, nella sede di Fratelli d’Italia di Jesi in via Gramsci 47, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia.Un appuntamento aperto ai cittadini per approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del “sì”. All’iniziativa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Votare Sì al referendum sulla giustizia per dire No alla demagogiaIl referendum sulla giustizia rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme proposte. Quarto, incontro pubblico sul referendum giustizia: appuntamento il 16 gennaioL’APS De Amicitia invita alla discussione pubblica sul referendum giustizia, prevista per il 16 gennaio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: La strategia di FdI verso il referendum: parlare di giustizia, non dei magistrati; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato; Lega Firenze, Pittori nominato coordinatore provinciale per il referendum sulla giustizia; Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no. Dibattito a scuola sul referendum: ma l'unico relatore è un magistrato per il NoFdi interroga il ministro Valditara e chiede il contraddittorio. Ancora polemiche a Cagliari dopo l'utilizzo del Tribunale da parte del Comitato contrario alla riforma Nordio ... msn.com Referendum sulla giustizia, la Camera penale di Varese promuove un incontro pubblicoAppuntamento venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Varese, ed è intitolato: La separazione delle carriere – Verso il nuovo ordinamento della ... varesenews.it In vista del referendum che il 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini a esprimersi sulla riforma costituzionale che incide sull'organizzazione della magistratura introducendo la... Leggi l'articolo - facebook.com facebook REFERENDUM RIFORMA GIUSTIZIA, CONFRONTO A MATERA ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA BASILICATA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.