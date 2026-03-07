Manuela Arcuri ha partecipato a Verissimo per parlare della sua separazione dal padre di suo figlio, Giovanni. Ha dichiarato che la decisione è stata presa a causa della monotonia che si era instaurata nella loro relazione, negando qualsiasi coinvolgimento di tradimenti o altre cause. La attrice ha confermato che i due sono ormai separati e che la decisione è stata condivisa tra loro.

Manuela Arcuri a Verissimo ha confermato di essersi separata dal padre di suo figlio, Giovanni, ma non c'è stato alcun tradimento A Verissimo ospite Manuela Arcuri che ha confermato le voci che ormai si rincorrevano da un po’: la separazione dal marito Giovanni. Erano stati diversi gli indizi che aveva diffuso sui social, anche se ha sottolineato, con l’occasione, che le parole riferite al tradimento non erano rivolte al suo ex, con cui ha un figlio, bensì alle amiche che, durante la crisi, si sono schierate dalla parte del suo partner. A Verissimo Manuela Arcuri ha confessato: “Trovare quella forza e quell’equilibrio per rincominciare e voltare pagina, dopo 12 anni di matrimonio, sebben ci siamo sposati 4 anni fa, è stato difficile, ma abbiamo preso questa decisione perché purtroppo le cose nella vita cambiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione: “Era subentrata la monotonia”

