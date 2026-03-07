anticipazioni verissimo del 7 marzo arrivano michele bravi e manuela arcuri

Sabato 7 marzo torna l’appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nel programma di questa settimana, sono previsti interventi di Manuela Arcuri, Michele Bravi e Paolo Del Debbio. Ospiti del talk show saranno volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’informazione, pronti a condividere le proprie esperienze davanti alle telecamere.

Torna sabato 7 marzo il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio a Manuela Arcuri, Michele Bravi e Paolo Del Debbio. Ma arriveranno anche Bonolis Jr e i due pattinatori delle Olimpiadi di Milano Cortina Sara Conti e Niccolò Macii. Verissimo, da Sanremo arriva Michele Bravi Tra gli ospiti più attesi della puntata di Verissimo del 7 marzo c'è sicuramente Michele Bravi. L'artista, reduce dall'esperienza sanremese con il brano Prima o poi, si racconterà a 360 gradi tra carriera e vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it

Michele Bravi ospite a 'Verissimo'Ha da poco partecipato al Festival di Sanremo con la sua 'Prima o poi' e sabato 7 marzo sarà tra gli ospiti di 'Verissimo'.

