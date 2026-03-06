Napoli-Torino 2-1 il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De Bruyne

Il Napoli si impone 2-1 sul Torino nel match giocato al Maradona, dove il pubblico ha festeggiato la presenza di Anguissa e De Bruyne, tornati in panchina dopo mesi. La partita si è svolta nel giorno in cui il pubblico ha potuto vedere di nuovo i giocatori assenti da tempo, mentre le squadre sono scese in campo per questa sfida di campionato.

Napoli, 6 marzo 2026 - Dopo tanti mesi il Napoli ritrova in panchina i lungodegenti De Bruyne e Anguissa (che entreranno nel secondo tempo) ma ritrova anche quel Torino che all'andata, con il grande ex Simeone, inflisse una sconfitta destinata ad aprire la crisi di metà autunno, con annesso cambio di modulo. Stavolta la pratica si mette subito in discesa grazie ad Alisson Santos, l'uomo dei gol pesanti al Maradona, che nella ripresa festeggia ancora grazie ad Elmas, uno dei tanti ex di giornata, che a dispetto del suo trascorso in granata esulta, eccome. Nel finale esulta anche il subentrato Casadei, che dimezza lo svantaggio senza però riuscire a impedire ai suoi il ko.