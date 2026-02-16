Porto Recanati la festa di compleanno finisce a pugni e sediate | figlio del titolare e cameriere aggrediti

A Porto Recanati, un festeggiamento di compleanno si trasforma in una rissa quando il figlio del titolare e un cameriere vengono colpiti con calci e pugni. La lite scoppia nel ristorante dopo che alcuni invitati si sono scambiati parole dure, portando alla violenta colluttazione. Due persone sono finite in ospedale, mentre i mobili del locale sono stati danneggiati durante l’alterco.

PORTO RECANATI Parapiglia in un ristorante di Porto Recanati, con due lavoratori finiti al pronto soccorso e sedie distrutte dopo una serata di tensione degenerata in aggressione. È accaduto nel locale Brace e Farina, in viale Europa, nella zona Eurovillage, dove sabato sera un gruppo di giovani, arrivato per festeggiare un compleanno, avrebbe dato vita, come racconto dal titolare, a comportamenti molesti prima di passare alle vie di fatto. Il racconto «Erano una ventina di ragazzi, alcuni tranquilli, altri arrivati in ritardo e in evidente stato confusionale», racconta il proprietario Michele Lerri, ancora scosso per l'accaduto.