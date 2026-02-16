Porto Recanati la festa di compleanno finisce a pugni e sediate | figlio del titolare e cameriere aggrediti

Da corriereadriatico.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porto Recanati, un festeggiamento di compleanno si trasforma in una rissa quando il figlio del titolare e un cameriere vengono colpiti con calci e pugni. La lite scoppia nel ristorante dopo che alcuni invitati si sono scambiati parole dure, portando alla violenta colluttazione. Due persone sono finite in ospedale, mentre i mobili del locale sono stati danneggiati durante l’alterco.

PORTO RECANATI Parapiglia in un ristorante di Porto Recanati, con due lavoratori finiti al pronto soccorso e sedie distrutte dopo una serata di tensione degenerata in aggressione. È accaduto nel locale Brace e Farina, in viale Europa, nella zona Eurovillage, dove sabato sera un gruppo di giovani, arrivato per festeggiare un compleanno, avrebbe dato vita, come racconto dal titolare, a comportamenti molesti prima di passare alle vie di fatto. Il racconto «Erano una ventina di ragazzi, alcuni tranquilli, altri arrivati in ritardo e in evidente stato confusionale», racconta il proprietario Michele Lerri, ancora scosso per l’accaduto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

porto recanati la festa di compleanno finisce a pugni e sediate figlio del titolare e cameriere aggrediti
© Corriereadriatico.it - Porto Recanati, la festa di compleanno finisce a pugni e sediate: figlio del titolare e cameriere aggrediti

“Porto Recanati mangiata dal mare, intervenite subito”: l’appello del sindaco dopo la mareggiata

Questa mattina Porto Recanati si è svegliata sotto una violenta mareggiata.

Marche, erosione costiera: Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati.

La Regione Marche ha avviato una corsa contro il tempo per trovare 750mila euro necessari a fermare l’erosione lungo il litorale di Porto Recanati e della Riviera del Conero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dalla musica di Eterea alla festa di Carnevale, Porto Recanati protagonista; Insieme è Carnevale: musica, colori e festa nel cuore di Porto Recanati; Porto Recanati, la festa di compleanno finisce a pugni e sediate: figlio del titolare e cameriere aggrediti; Trovate le carcasse di 15 cani: uno aveva le zampe legate. Indagine per uccisione di animali.

porto recanati la festaDalla musica di Eterea alla festa di Carnevale, Porto Recanati protagonistaPORTO RECANATI - Fine settimana tra musica e divertimento a Porto Recanati. Si parte oggi con Eterea: The Halo Void, progetto artistico e musicale organizzato da Doom Studio con ... corriereadriatico.it

Festa a Porto Recanati: mercatini artigianali e la Befana per i piccoliVerrà recuperato domani lo spettacolo dell’arrivo della Befana davanti alla palestra Diaz, così come andrà in scena la premiazione del contest fotografico natalizio indetto dal Comune di Porto ... ilrestodelcarlino.it