Vecchiano sacchi di rifiuti gettati nel canale e gestione abusiva di carcasse di auto | furbetti nella rete dei controlli

A Vecchiano, nella rete dei controlli della polizia locale, sono stati scoperti sacchi di rifiuti gettati nel canale e persone coinvolte nella gestione abusiva di carcasse di auto. L’attività di vigilanza si è concentrata su queste pratiche illegali, portando a risultati concreti e a un aumento delle verifiche sul territorio. La lotta all’abbandono dei rifiuti e alle attività illecite legate alle auto si è rafforzata nel corso del 2025.

Nel 2025 la polizia locale ha effettuato circa 600 controlli individuando casi di abbandono rifiuti e di mancato rispetto delle regole per la raccolta differenziata "I risultati ottenuti - sottolinea il sindaco del Comune di Vecchiano, Massimiliano Angori - dimostrano come il contrasto agli illeciti ambientali richieda controlli costanti, strumenti tecnologici e una collaborazione attiva dei cittadini. Un ringraziamento sentito alla nostra polizia municipale e anche all'ufficio ambiente del Comune di Vecchiano, che lavorando costantemente a questa tematica, seppur con risorse umane limitate per il territorio, stanno svolgendo un ottimo lavoro di contrasto all'abbandono di rifiuti". 🔗 Leggi su Pisatoday.it Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli"L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta. Leggi anche: Carcasse di auto, inerti e vecchi elettrodomestici: scoperta discarica abusiva, un denunciato Contenuti e approfondimenti su Vecchiano sacchi di rifiuti gettati nel.... Rifiuti, controlli a tappeto: decolla il porta a porta, aperti migliaia di sacchiPistoia, 3 febbraio 2026 – Controlli mirati, progetti specifici e una task force dedicata per accompagnare il cambiamento del sistema di raccolta. Nel 2025 a Pistoia l’attività degli ispettori ... lanazione.it Abbandona 50 sacchi di rifiuti da cantiere ad Antegnate: mezzo filmato e rintracciatoAbbandona oltre cinquanta sacchi di spazzatura ma viene pizzicato dagli occhi elettronici delle fototrappole. È successo ad Antegnate a fine gennaio, ma la notizia si è diffusa solo ora con le ... ecodibergamo.it