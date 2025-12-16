L'amministrazione comunale di Ascoli Piceno intensifica i controlli per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti, con l'obiettivo di individuare e sanzionare i responsabili. Un piano di ispezioni su tutto il territorio mira a garantire la corretta gestione dei rifiuti e a tutelare l'ambiente locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli"

L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta. Sono in corso, su tutto il territorio comunale, una serie di controlli finalizzati a contrastare l’ abbandono illecito dei rifiuti e a individuare i ‘furbetti’ che non rispettano le norme. Le operazioni di monitoraggio disposte da Ecoinnova, Ascoli Servizi Comunali e Comune, insieme alla Polizia Municipale, interessano sia le zone periferiche sia quelle centrali della città. I controlli hanno vari obiettivi: da un lato la tutela del decoro urbano, la qualità dell’ambiente e l’accoglienza turistica, dall’altro sensibilizzare ed educare i cittadini sull’importanza di adottare comportamenti responsabili nella gestione dei propri rifiuti. Ilrestodelcarlino.it

