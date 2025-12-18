Carcasse di auto inerti e vecchi elettrodomestici | scoperta discarica abusiva un denunciato

Una vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata a Lampedusa, in contrada Imbriacola. Tra i materiali rinvenuti, carcasse di auto, inerti e vecchi elettrodomestici, che rappresentano un grave impatto ambientale. Un individuo è stato denunciato per aver abbandonato illegalmente rifiuti, sottolineando l’importanza di tutelare il territorio e promuovere pratiche di smaltimento corrette.

Carcasse di auto e materiali di ogni tipo come inerti e vecchi elettrodomestici. Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata in contrada Imbriacola a Lampedusa. A mettere i sigilli sono stati i carabinieri assieme al personale dell'Arpa. Identificato e denunciato per reati ambientali.

