Bologna Inter da Cocchi e Taho passando per Cinquegrano e Kacmarski | chi sono i ragazzi dell’U23 convocati da Chivu
Scopri i giovani talenti dell’Under 23 del Bologna Inter, convocati da Chivu: da Cocchi e Taho a Cinquegrano e Kacmarski. Un viaggio tra le promesse del settore giovanile, protagonisti di un momento importante per il futuro del club e del calcio italiano. Chi sono i ragazzi che stanno facendo parlare di sé? Ecco una panoramica sui talenti da seguire con attenzione.
di Giuseppe Colicchia Bologna Inter: alla scoperta di Cocchi, Taho, Cinquegrano e Kacmarski! Chi sono i ragazzi dell’U23 convocati da Chivu. Tra i grattacieli di Riad, l’ Inter non mette in vetrina solo le sue stelle più luminose come la coppia Lautaro-Thuram o il recuperato Hakan Calhanoglu. Nella spedizione araba per la Supercoppa Italiana, Cristian Chivu ha voluto portare con sé anche un pezzo importante del futuro nerazzurro, attingendo a piene mani dal serbatoio dell’Under 23 allenata da Stefano Vecchi. Il tecnico romeno, che ha costruito la sua carriera proprio nel settore giovanile della Beneamata, conosce perfettamente il valore dei ragazzi e ha deciso di aggregare alla prima squadra quattro profili di grande prospettiva per la sfida contro il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com
