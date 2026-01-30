vaticano papa leone xiv va a vivere in mansarda

Il Papa ha deciso di trasferirsi in una mansarda, un piano tutto suo situato tra la terza loggia e il tetto del Vaticano. Si tratta di uno spazio discreto, quasi nascosto, con piccole finestrelle che si intravedono sopra le grandi finestre della facciata. La scelta sorprende, ma conferma la volontà di vivere in modo più semplice e riservato, lontano dagli sfarzi abituali.

La decisione ha rattristato chi sperava in un ritorno alle abitudini pontificie più classiche, dopo la permanenza di Papa Francesco a Casa Santa Marta (scelta motivata dallo stesso Francesco per «ragioni psichiatriche»: «Mi sentirei troppo isolato», spiegava ai giornalisti). Papa Leone XIV ha optato per una soluzione vicina al suo modo di vivere da religioso agostiniano, scegliendo di abitare accanto ai due segretari, il peruviano don Edgard Iván Rimaycuna e l’italiano don Marco Billeri. Gli ambienti della mansarda sono sobri e funzionali: la camera da letto è arredata con l’essenziale, ogni stanza ha un proprio bagno, e sullo stesso piano è stata predisposta una piccola cucina di servizio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Papa Leone XIV

