Sui suoi canali social, Vasco Rossi ha pubblicato un video che lo mostra nel suo studio, mentre racconta del suo impegno nel costruire la scaletta del suo prossimo tour. Nel filmato, si sente in sottofondo la canzone Bolle di Sapone, un classico del repertorio del rocker di Zocca, tratto dall’album Cosa succede in città del 1985. I fan, naturalmente, stanno già ipotizzando un ruolo di rilievo del brano all’interno dei prossimi spettacoli del loro beniamino. Vasco Rossi: “Bolle di Sapone” potrebbe avere un ruolo fondamentale nel prossimo tour. Per molti, infatti, la scelta di utilizzare questo pezzo nella clip non sarebbe casuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono già delle anticipazioni sulla scaletta del tour 2026 di Vasco Rossi

Leggi anche: Esce il 14 novembre “Vasco live 2025 the essentials” di Vasco Rossi che torna in tour il prossimo anno

Leggi anche: Non solo Vasco Rossi, sorpresa allo stadio: Achille Lauro sceglie Rimini per l'anteprima del nuovo tour

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Concerti dei Radiohead a Bologna: orari, scaletta, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Per quanto riguarda la possibile scaletta dei concerti dei Radiohead a Bologna, finora la band sta cambiando - corriere.it

Banca d’Italia ha calcolato che nel 2024 le spese sono tornate a crescere. E anche quest’anno, dalle anticipazioni raccolte da Milano Finanza, le commissioni non scendono nonostante la concorrenza delle challenger bank a costo zero. Cosa fare per risparmi - facebook.com facebook

Le anticipazioni sul prossimo film Marvel dovrebbero arrivare a breve ma intanto online circolano già alcune clip. Ma sono autentiche Attenzione, spoiler x.com