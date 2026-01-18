Vasco Rossi ha scelto la scaletta del tour 2026

Vasco Rossi ha annunciato la scaletta ufficiale del suo tour 2026. Dopo accurati lavori di selezione, la setlist è stata definita e promette di offrire un’esperienza coinvolgente e memorabile ai suoi fan. Questa scelta rappresenta il risultato di un’attenta pianificazione, puntando a creare un evento musicale di grande qualità. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità e i dettagli del prossimo grande appuntamento di Vasco Rossi.

«Abbiamo definitivamente, messo a punto la set list definitiva per il Vasco live 2026 Sarà una BOMBA!». Con queste parole, pubblicate sui propri canali social, Vasco Rossi ha annunciato di aver selezionato la scaletta definitiva della sua tournée. Il tour debutterà il prossimo 30 maggio da Rimini, per poi spostarsi a Ferrara, Bari, Olbia, Ancona e Udine. Il rocker di Zocca, stavolta, ha optato per città in cui non si esibiva da anni, preferendole alle solite Roma, Milano, Torino e Firenze. Queste le date del tour: 5 e 6 giugno – Ferrara – Parco Urbano G. Bassani 12 e 13 giugno – Olbia – Arena 18 e 19 giugno – Bari – Stadio San Nicola 23 e 24 giugno – Ancona – Stadio Del Conero 28 e 29 giugno – Udine – Bluenergy Stadium Vasco Rossi dovrebbe iniziare le prove del tour ad aprile.

