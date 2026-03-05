celta vigo real madrid

Venerdì sera, il Real Madrid affronterà il Celta Vigo a Balaidos, cercando di rispondere alle sconfitte consecutive nella Liga. La partita è in programma alle 17:11. La squadra ospite arriva dopo un momento difficile, mentre i padroni di casa si preparano a giocare in casa davanti ai propri tifosi.

Il Real Madrid cercherà di rispondere alle sconfitte consecutive della Liga quando si recherà a Balaidos per affrontare il Celta Vigo venerdì sera. Il Celta si presenta alla competizione in ottima forma dopo aver ottenuto vittorie consecutive in campionato contro Maiorca e Girona. Questi risultati hanno portato la squadra di Claudio Giraldez tra i primi sei, lasciandola a quattro punti di vantaggio dall’Espanyol e tre dal Real Betis, quinto in classifica. I Los Blancos hanno raccolto 27 punti in 13 trasferte di campionato, ottenendo il record in trasferta più forte della divisione. Il Celta ha già ottenuto un risultato notevole contro il Real Madrid in questa stagione, avendo ottenuto una vittoria per 2-0 quando le due squadre si sono affrontate al Santiago Bernabeu a dicembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

