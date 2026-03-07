Vallerotonda rifiuta di sottoporsi all’alcoltest | denunciato dai Carabinieri

A Vallerotonda un uomo è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver rifiutato di sottoporsi all’alcoltest durante un controllo stradale. I militari hanno effettuato verifiche sulla circolazione, e in questo caso hanno trovato la persona che si è opposta alle operazioni di accertamento. I controlli continuano per garantire la sicurezza sulle strade.

Proseguono i controlli sulle strade da parte dei Carabinieri, impegnati nelle attività di prevenzione e sicurezza della circolazione. Nei giorni scorsi, a Vallerotonda, i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo di 64 anni, residente a Cervaro e già noto alle forze dell'ordine, fermato mentre era alla guida della propria autovettura. Durante il controllo, i Carabinieri avrebbero notato alcuni comportamenti e atteggiamenti che lasciavano presumere un possibile stato di alterazione. Per questo motivo all'automobilista è stato chiesto di sottoporsi alla prova dell'alcoltest per verificare l'eventuale presenza di alcol nel sangue. L'uomo, tuttavia, avrebbe rifiutato di effettuare l'accertamento.